തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി വി.എസ്. സുനില്‍കുമാറിനെ ഫോണിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആളെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മന്ത്രിയുടെ അയല്‍വാസിയായ സുജീബ് എന്നയാളാണ് ഫോണിലൂടെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ദുബായില്‍നിന്നാണ് ഇയാള്‍ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചത്. മദ്യലഹരിയിലാണ് മന്ത്രിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും സുജീബ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് മന്ത്രി വി.എസ്. സുനില്‍കുമാറിന് ഫോണിലൂടെ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് കോളിലൂടെ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചയാള്‍ വധഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ മന്ത്രി പരാതി നല്‍കിയതോടെ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി. തുടര്‍ന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ അയല്‍ക്കാരന്‍ തന്നെയാണ് ദുബായില്‍നിന്ന് ഫോണ്‍വിളിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

Content Highlights: death threat against minister vs sunilkumar police identified the caller