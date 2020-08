കൊയിലാണ്ടി: പുനാക്കിൽ അബ്ദുറഹിമാന്റെയും ജമീലയുടെയും മകൻ ജംഷീദിന്റെ (30) മരണത്തിൽ പുനരന്വേഷണം തുടങ്ങി. കോഴിക്കോട്ട് ജി.എസ്.ടി. ബിൽ ശരിയാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന ജംഷീദ് 2019-ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് പൂക്കാട് ഒരു കടയിൽ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി പോയതായിരുന്നു.

കടയിൽനിന്ന് ആറ് മണിയോടെ തിരിച്ചുപോയ ആളെ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ പൂക്കാട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ആദ്യം ആത്മഹത്യയെന്നു പറഞ്ഞ പോലീസ് അബദ്ധത്തിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയതാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മാതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി.ജി.പി.ക്കും പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി. ആർ. ഹരിദാസനെ കേസ് പുനര ന്വേഷിക്കാൻ ഡി.ജി.പി. ചുമതല പ്പെടുത്തി. അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത ഡിവൈ.എസ്.പി. സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

മരണം സംഭവിച്ച സമയം പൂക്കാട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അന്വേഷിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജംഷീദിന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കാശുപത്രിയിലെത്തിയ യുവതിയെയും യുവാവിനെയുംപറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. കേസന്വേഷണത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കും. ഇരുപതോളം പേരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

