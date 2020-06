ജയ്പുര്‍: ഭര്‍ത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനൊപ്പം പോയ മകളെ തിരഞ്ഞെത്തിയ പിതാവ് കാമുകന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി. രാജസ്ഥാന്‍ ജുന്‍ജുനു സ്വദേശികളായ ദീപക്(20) നരേഷ്(19) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹരിയാണ മഹേന്ദ്രഘട്ട് സ്വദേശിയായ അനില്‍ ജാട്ട്(40) ആണ് രണ്ടുപേരെയും വെട്ടിക്കൊന്നത്. ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അനിലിന്റെ മകള്‍ സുമന്‍ ജുന്‍ജുനു സ്വദേശിയായ കൃഷ്ണ എന്നയാളോടൊപ്പം ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഒളിച്ചോടിയിരുന്നു. വിവാഹിതയായ സുമന്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കാമുകനായ കൃഷ്ണയ്‌ക്കൊപ്പം പോയത്. സംഭവമറിഞ്ഞ അനില്‍ കൃഷ്ണയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മകള്‍ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സുമനും കൃഷ്ണയും തിരികെ പോയില്ല. ഇതോടെയാണ് അനില്‍ ഹരിയാണയില്‍നിന്ന് ജുന്‍ജുനുവിലേക്ക് വന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിയോടെ കൃഷ്ണയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ അനില്‍ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരെ അക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വീടിന്റെ ടെറസില്‍ ഉറങ്ങികിടന്നിരുന്ന കൃഷ്ണയുടെ സഹോദരന്‍ ദീപക്കിനെയും സുഹൃത്ത് നരേഷിനെയും കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. അറസ്റ്റിലായ അനില്‍ അഞ്ച് ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

