പട്‌ന (ബിഹാര്‍) വിരമിച്ച മുന്‍ ഐ.ജിയുടെ മകളെ വീടിന്റെ ടെറസില്‍നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഡോക്ടറായ പെണ്‍കുട്ടി പട്‌നയിലെ ഫ്‌ളാറ്റിന്റെ 14ാം നിലയില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയത്.

വിരമിച്ച ഐജി ഉമാ ശങ്കര്‍ സുധാന്‍ഷുവിന്റെ മകളാണ് പെണ്‍കുട്ടി. ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടായ യുവാവുമായി തിങ്കളാഴ്ച്ച വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

Bihar: Daughter of a retired Inspector General of Police allegedly committed suicide by jumping off the terrace of her residence in Patna, earlier today. A police team is present at the spot, Patna DM and SSP are also present. Police are investigating the matter. pic.twitter.com/GGtMMBnkWz — ANI (@ANI) December 9, 2018