ബരാബാങ്കി: കള്ളനാണെന്ന് അരോപിച്ച് ദളിത് യുവാവിനെ നഗ്നനാക്കി, നടുറോഡില്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബരാബാങ്കിയിലാണ് സംഭവം. ബരാബാങ്കി സ്വദേശി സുജിത് കുമാറിനെ(28)യാണ് നാലംഗ സംഘം കള്ളനെന്ന് വിളിച്ച് ക്രൂരമായി അക്രമിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ശ്രാവണ്‍ കുമാര്‍, ഉമേഷ്, റാം ലഖാന്‍ എന്നിവരെയും മറ്റൊരാളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഘം സുജിത്തിനെ അക്രമിച്ചത്. രഘുപൂര്‍വ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ സുജിത്തിനെ തെരുവുനായക്കള്‍ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ സമീപത്തുള്ള വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഷെഡിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. ഈ സമയം, അതിലൂടെ വന്നിരുന്ന സംഘം വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന സുജിത്തിനെ കണ്ടപ്പോള്‍ കള്ളനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു.

സുജിത്ത് സത്യാവസ്ഥ പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സംഘം കേട്ടില്ല. കള്ളനെന്ന് ആരോപിച്ച് നഗ്നനാക്കി പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട സമീപപ്രദേശത്തുള്ളവരാണ് പോലീസില്‍ വിവരമറിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സുജിത്തിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ് സുജിത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Dalit man beaten and set ablaze by mob over suspicion as thief