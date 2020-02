ബെംഗളൂരു: മകനെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഗുണ്ടാത്തലവന്‍ ഒളിവില്‍പോയി. ഒട്ടേറെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുമരേശാണ് മകന് മദ്യം നല്‍കിയത്. ഇയാള്‍ക്കായി അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന മകനാണ് കുമരേശ് മദ്യം നല്‍കിയത്. ഒരു ഗ്ലാസില്‍ മദ്യം നിറച്ച് മകന് കുടിക്കാന്‍ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍നിന്ന് ഒരു കവിള്‍ ബാലന്‍ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ മകന് അല്പം ഭക്ഷണം നല്‍കിയ ശേഷം വീണ്ടും മദ്യം കുടിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒറ്റവലിക്ക് കുടിച്ചുതീര്‍ക്കണമെന്ന് ഇയാള്‍ കുട്ടിയോട് പറയുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചത്. പിന്നാലെ കുമരേശിന്റെ ഭാര്യ വനിതാ-ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ ബന്ധപ്പെടുകയും കുട്ടിയെ കുമരേശിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ കുമരേശ് വീട്ടില്‍നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറേനാളുകളായി കുമരേശും ഭാര്യയും വേര്‍പിരിഞ്ഞാണ് താമസം. തന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകനെ കുമരേശ് കഴിഞ്ഞദിവസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ഭാര്യയുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തില്‍ പോലീസിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

