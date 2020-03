കൊച്ചി: സിപിഎം തൃക്കാക്കര സെന്‍ട്രല്‍ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗവും അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുമായ വി.എ. സിയാദിന്റെ ആത്മഹത്യയില്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍. സിപിഎം കളമശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ അടക്കമുള്ളവരാണ് തന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന സിയാദിന്റെ കുറിപ്പ് ബന്ധുക്കള്‍ കണ്ടെടുത്തു. ഇത് പോലീസിന് കൈമാറി.

മരിച്ച സിയാദിന്റെ വാഹനത്തിനുള്ളില്‍നിന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കിട്ടിയത്. ഉടന്‍തന്നെ ഇവര്‍ കുറിപ്പ് പോലീസിന് കൈമാറുകയും പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീര്‍ ഹുസൈന് പുറമേ, സെന്‍ട്രല്‍ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി നേതാവ് ജയചന്ദ്രന്‍, മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി നേതാവ് തുടങ്ങിയവര്‍ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും തൃക്കാക്കര പോലീസ് അറിയിച്ചു.

സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പില്‍ വിവാദത്തിലായ ബാങ്കാണ് അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്ക്. ഈ ബാങ്കിലെ ഡയറക്ടര്‍ കൗലത്ത്, ഭര്‍ത്താവും സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവുമായ അന്‍വര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രളയഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളാണ്.

പ്രളയഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ഏറെ വിവാദമായതിനിടെയായിരുന്നു സിയാദിന്റെ ആത്മഹത്യ. മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിനാണ് സിയാദിനെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല്‍ സിയാദിന് പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം.

