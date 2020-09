തൃശ്ശൂർ: ആന്ധ്രയിൽനിന്ന് കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ 10 കിലോ ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി വന്ന ദമ്പതിമാരടക്കം നാലു പേർ അറസ്റ്റിൽ. സംഘത്തലവൻ തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ താന്ന്യം സുറുമിയ മൻസിലിൽ ജാഫർഖാൻ (34), വെള്ളാംകുടി മുജീബ് മൻസിലിൽ റിയാസ് (39), പള്ളിമുക്ക് പള്ളിക്കുന്നിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഷെമീർ (31), ഭാര്യ സുമി (26) എന്നിവരെയാണ് തൃശ്ശൂർ സിറ്റി ഷാഡോ പോലീസും ഈസ്റ്റ് പോലീസും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിന് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവിന് ഒമ്പതു ലക്ഷം രൂപ വില വരും.

കുടുംബമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നെന്ന വ്യാജേന പോലീസിന്റെ പരിശോധനയിൽനിന്ന് ഒഴിവാകാനാണ് ജാഫർഖാൻ സുഹൃത്തായ ഷെമീറിനെയും ഭാര്യ സുമിയെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയത്. ആന്ധ്ര വരെ പോയി മടങ്ങുന്നതിന് ഇവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ടെലിവിഷനും മേശയുമാണ്. ഇരുവരും കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിലിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. ഇതുപ്രകാരം ഷെമീറാണ് വാഹനമോടിച്ചത്. സുമി മുൻസീറ്റിലിരുന്നു. കാർ വാടകയ്ക്കെടുത്തത് സുമിയാണ്.

നിരവധി കഞ്ചാവുകേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജാഫറിന് കാർ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തി മൊത്തക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ തലവനാണ് ജാഫർഖാനെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ പേരിൽ നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. ഡിക്കിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ പോലീസ് പരിശോധിക്കുമെന്നതിനാൽ സ്ഥിരമായി ബോണറ്റിലാണ് കഞ്ചാവ് കടത്തിയിരുന്നത്.

പ്രതി റിയാസ് ഒരുമാസംമുമ്പാണ് ഗൾഫിൽനിന്നെത്തിയത്. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ഇറങ്ങിയത്. റിയാസിന്റെ പേരിൽ നിരവധി അടിപിടിക്കേസുകളുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണർ ആർ. ആദിത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്. പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

