തലശ്ശേരി: സി.പി.എം. മുന്‍ നേതാവായ സി.ഒ.ടി.നസീറിനെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ ഒരുവര്‍ഷമായിട്ടും കുറ്റപത്രം നല്‍കിയില്ല. 2019 മേയ് 18-ന് രാത്രി ഏഴു മണിയോടെ, സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബൈക്കില്‍ പോകുമ്പോള്‍ കായ്യത്ത് റോഡില്‍വെച്ചാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. എ.എന്‍.ഷംസീര്‍ എം.എല്‍.എ.യുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് വധശ്രമം നടത്തിയതെന്ന് നസീര്‍ ആരോപിച്ചതോടെ കേസ് ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കി.

ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് സി.പി.എം. പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പൊട്ടി സന്തോഷ്(വി.പി.സന്തോഷ്) പിടിയിലായി. തുടര്‍ന്ന് സി.പി.എം. ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് മുന്‍ സെക്രട്ടറി എ.കെ.രാജേഷ് അറസ്റ്റിലായി. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് എ.എന്‍.ഷംസീര്‍ എം.എല്‍.എ. ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറില്‍വെച്ചാണെന്ന് പ്രതികള്‍ പറഞ്ഞതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സി.ഐ. വി.കെ.വിശ്വംഭരനായിരുന്നു കേസന്വേഷിച്ചത്. എം.എല്‍.എ.യ്‌ക്കെതിരായി മൊഴിനല്‍കിയിട്ടും സി.ഐ. രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന നസീറിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് വീണ്ടും മൊഴിയെടുത്തു. പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ വിശ്വംഭരനെ മാറ്റി. അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥനായി സി.ഐ. കെ.സനല്‍കുമാര്‍ എത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഷംസീറിന്റെ സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി തെളിവെടുത്തു. അന്വേഷണം കോടതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നസീര്‍ തലശ്ശേരി കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി തള്ളി. വടകര ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തില്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരിക്കെയാണ് നസീര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.

അന്വേഷണം കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് സി.ഒ.ടി.നസീര്‍ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില ഫോണ്‍വിളികളുടെ വിശകലനവും മറ്റും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥനായ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സനല്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: cot naseer murder attempt case; charge sheet not submitted after one year