വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ആശങ്ക തുടരുന്നതിനിടെ യുഎസിലെ ഒരു ക്ലിനിക്കില്‍നിന്ന് കൊറോണ പരിശോധന കിറ്റുകള്‍ മോഷണം പോയി. അരിസോണ ടക്‌സണ്‍ സിറ്റിയിലെ എല്‍റിയോ ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററില്‍നിന്നാണ് 29 പരിശോധന കിറ്റുകളുമായി യുവാവ് കടന്നുകളഞ്ഞത്. മോഷ്ടാവിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ടക്‌സണ്‍ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു.

മാര്‍ച്ച് 20 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയാണ് മോഷണം നടന്നത്. ഡെലിവറി വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറാണെന്ന വ്യാജേന ക്ലിനിക്കില്‍ എത്തിയ 30 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന യുവാവ് പരിശോധന കിറ്റുകളുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിറ്റേദിവസമാണ് ക്ലിനിക്കിലെ ജീവനക്കാര്‍ കിറ്റുകള്‍ മോഷണം പോയത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് സിസിടിവി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ മോഷണം നടത്തിയ ആളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

കൊറോണ കിറ്റുകള്‍ മോഷ്ടിച്ചയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് ടക്‌സണ്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കൊറോണ പരിശോധന കിറ്റുകള്‍ക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷണങ്ങളും നടക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

STOLEN COVID-19 TEST KITS. The pictured suspect stole 29 unused test kits from the El Rio Health Clinic. Anyone w/information about this suspect is asked to call 88-CRIME. You can remain anonymous. Please see link for additional details/photos -> https://t.co/BqJntwqEcv pic.twitter.com/449RKh7d3M