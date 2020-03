റോം: ഇറ്റലിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതയായ നഴ്‌സ് ജീവനൊടുക്കി. ലോംബാര്‍ഡ് സാന്‍ ജെറാര്‍ഡോ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ നഴ്‌സായിരുന്ന ഡാനിയേല ട്രേസി(34)യാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. താന്‍ കാരണം കൂടുതല്‍പേര്‍ക്ക് രോഗം പടര്‍ന്നേക്കുമെന്ന ഭയത്താലാണ് നഴ്‌സ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതയായിരുന്ന ഡാനിയേല കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ കടുത്ത മാനസികസമ്മര്‍ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായി ഇറ്റലിയിലെ നാഷണല്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് നഴ്‌സസ് സംഘടന പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് പത്തിനാണ് ഡാനിയേല കൊറോണ പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ അവര്‍ കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിലായി. താന്‍ കാരണം കൂടുതല്‍പേരിലേക്ക് വൈറസ് പടരുമോ എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഭയമെന്നും സംഘടന പ്രസ്താവനയില്‍ വിശദീകരിച്ചു. കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നഴ്‌സുമാര്‍ക്കുള്ളതെന്നും എന്നാല്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് നഴ്‌സുമാര്‍ വേവലാതിപ്പെടരുതെന്നും സംഘടന അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

അതേസമയം, നഴ്‌സിന്റെ ആത്മഹത്യയില്‍ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും അന്വേഷണം നടത്തുകയുമാണെന്നായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞദിവസം ലണ്ടനിലെ ഒരു ആശുപത്രിയില്‍ കൊറോണ രോഗികളെ പരിചരിച്ചിരുന്ന ഒരു നഴ്‌സും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

