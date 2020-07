ചെന്നൈ: മുറിയിലെ ഫാനിന്റെ വേഗം കൂട്ടുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ബന്ധുക്കളായ കുട്ടികളുമായുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് പതിനഞ്ചുകാരി 12 നിലകെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസ്സിൽനിന്ന് ചാടി മരിച്ചു. പുരസവാക്കത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയായ എ. റുഹീയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞയിടെയാണ് റുഹീ 90 ശതമാനം മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകീട്ട്, പന്ത്രണ്ടാം നിലയിലുള്ള സ്വന്തം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ബന്ധുക്കളായ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. മുറിയിലെ ഫാനിന്റെ വേഗത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു തർക്കം. അമ്മയോട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ റുഹീയോട് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതിനുതയ്യാറാകാതിരുന്ന റുഹീ കൂട്ടുകാരുമായി വഴക്കുതുടർന്നു. വഴക്കടിച്ച് വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പെൺകുട്ടി ടെറസിലെത്തി താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കോളനി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മൃതദേഹം കിൽപ്പോക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചെയ്തു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

