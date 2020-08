തൊടുപുഴ: കല്യാണവീട്ടിലെത്തിയവർ അൽപ്പമൊന്ന് 'മിനുങ്ങി'യിട്ട് ഉറങ്ങിയത് അയൽക്കാരന്റെ ടെറസിൽ. രാവിലെ ടെറസിന് മുകളിലെത്തിയ ഗൃഹനാഥൻ ഞെട്ടിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അദ്ഭുതമുള്ളൂ.

തൊടുപുഴ നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. കല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ സഹോദരന്റെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരാണ് കഥാനായകർ. കല്യാണത്തിന്റെ തലേദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഇവരെത്തിയത്. കുറച്ച് മദ്യമൊക്കെയായി രാത്രിയിൽ നല്ല ആഘോഷം. മദ്യം തീർന്നപ്പോൾ ഒന്ന് കിടക്കണമെന്നായി. മദ്യപിച്ച് കല്യാണവീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ.

അപ്പോഴാണ് അടുത്തുള്ള ഒരു ടെറസ് വീട്‌ കണ്ടത്. മതില് ചാടി ടെറസിന് മുകളിൽ കയറിക്കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി. പുലർച്ചെ ടെറസിൽനിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഗൃഹനാഥൻ കയറി നോക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ ചെറിയ കശപിശയുണ്ടായി. ഗൃഹനാഥൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചെങ്കിലും അവരെത്തുംമുമ്പ് മൂവരും സ്ഥലം വിട്ടു. കല്യാണവീടായതിനാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പോലീസ് മടങ്ങി. സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകണമെന്ന് ഗൃഹനാഥനോട് പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും നാട്ടുകാരും കല്യാണവീട്ടുകാരും സംസാരിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.

Content Highlights:conflict between guests and neighbour on wedding day