മുംബൈ: വനിതാ ഡോക്ടറും കാമുകനും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ വീഡിയോ പകര്‍ത്തി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നല്‍കണമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ മുംബൈയില്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഡോക്ടറുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ക്ലിനിക്കിലെ കമ്പൗണ്ടറായ യുവതിയേയും അവരുടെ കൂട്ടാളിയേയുമാണ് മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

നവംബറിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനാ മുറിയില്‍ രഹസ്യ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചാണ് കമ്പൗണ്ടര്‍ വീഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തത്. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഡോക്ടറുടെ കുടുംബത്തിന് അയച്ചു നല്‍കുമെന്നും പ്രതികള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

വിവാഹിതയായ ഡോക്ടര്‍ക്ക് വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ സുഹൃത്തുമായി രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കമ്പൗണ്ടര്‍ മുറിയില്‍ രഹസ്യ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചത്. സുഹൃത്ത് പതിവായി ക്ലിനിക്കില്‍ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത ഇരുവരുടെയും സ്വകാര്യ വീഡിയോ യുവതി തന്റെ ആണ്‍സുഹൃത്തിന് അയച്ചു. ഈ വീഡിയോ പിന്നീട് ഇയാള്‍ ഡോക്ടറുടെ ഫോണിലേക്ക് അയക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

പണം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതികള്‍ നാല് ദിവസത്തോളം ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിനുശേഷമാണ് ഡോക്ടര്‍ പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത പോലീസ് രഹസ്യനീക്കത്തിലൂടെയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

പോലീസിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പ്രതികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നല്‍കാമെന്ന് ഡോക്ടര്‍ കമ്പൗണ്ടറായ യുവതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ രഹസ്യനീക്കത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ വിവരം ലഭിച്ച യുവതി ഡോക്ടറുടെ പരിചയക്കാരന് വീഡിയോ അയച്ചുനല്‍കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇരുപ്രതികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ക്യാമറയും മെമ്മറി കാര്‍ഡും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

