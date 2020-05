തൊടുപുഴ: വ്യാപാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എസ്.ഐ. ഒരുചാക്ക് അരി വാങ്ങിയതായി ആക്ഷേപം. ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ.ക്കെതിരേയാണ് ആരോപണം.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കായി സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മെസിലേക്കാണ് എസ്.ഐ. ഒരുചാക്ക് അരി ടൗണിലെ പ്രമുഖ കടയില്‍നിന്ന് വാങ്ങിയത്. സമ്പര്‍ക്കവിലക്കിനെത്തുടര്‍ന്ന് കച്ചവടമില്ലാതിരിക്കേ അരി വാങ്ങിയതിന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭീഷണിയായിരുന്നു മറുപടി.

അരിയുമായി മെസിലെത്തിയ എസ്.ഐ. ഇത് ഒരാള്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കിയതാണെന്നാണ് മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത്. അരി കൊണ്ടുപോയതും, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാര്യവും ടൗണില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരോട് വ്യാപാരി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവര്‍ വിവരമറിഞ്ഞത്. സംഭവം സംബന്ധിച്ച് സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

Content Highlights: complaint against police sub inspector in thozdupuzha