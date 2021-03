വര്‍ക്കല: വര്‍ക്കലയിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയായ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി പോലീസ്. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് വര്‍ക്കല പോലീസ് കേസെടുത്തു.

തൂത്തുക്കുടി ദിണ്ടിഗല്‍ കരിക്കാളി സേവഗൗണ്ടച്ചിപ്പടി 24-ല്‍ മഹേഷ് കണ്ണന്റെ മകള്‍ ദഷ്രിത(21) യാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചത്.

വിദ്യാര്‍ഥിനി താമസിച്ചിരുന്ന ഹെലിപ്പാഡിനു സമീപത്തെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഫൊറന്‍സിക്, വിരലടയാള വിദഗ്ധര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച പരിശോധന നടത്തി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ മൃതദേഹപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.

കോയമ്പത്തൂര്‍ നെഹ്റു എയ്റോനോട്ടിക് എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ ദഷ്രിത സഹപാഠികള്‍ക്കൊപ്പമാണ് റിസോര്‍ട്ടിലെത്തിയത്. ദഷ്രിത ഉള്‍പ്പെടെ എയ്റോനോട്ടിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളായ നാല് പെണ്‍കുട്ടികളും നാല് ആണ്‍കുട്ടികളുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ദഷ്രിതയ്ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് വര്‍ക്കലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഏഴുപേരെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പോലീസ് വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ദഷ്രിതയുടെ അമ്മയും ബന്ധുക്കളും റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും വര്‍ക്കല സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തു. ദഷ്രിതയ്ക്ക് ശ്വാസംമുട്ട് വരാറുള്ളതായി ബന്ധുക്കള്‍ പോലീസിനു മൊഴിനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ആന്തരികാവയവങ്ങള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലം വന്നാല്‍ മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ദഷ്രിതയും സഹപാഠികളും താമസിച്ച റിസോര്‍ട്ടിലെ മുറികള്‍ ഫൊറന്‍സിക്, വിരലടയാള വിദഗ്ധര്‍ പരിശോധിച്ചു. കഴിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. ഇവരുടെയെല്ലാം ബാഗുകളും മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും പരിശോധിച്ചു.

ദഷ്രിതയുടെ സഹപാഠികള്‍ വര്‍ക്കല സ്റ്റേഷനില്‍ തുടരുകയാണ്. വീണ്ടും ഇവരുടെ മൊഴിയെടുത്തശേഷം വ്യവസ്ഥകളോടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം വിട്ടയയ്ക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം.

Content Highlights: college student died in a resort in varkala police investigation is going on