ഉദുമ(കാസര്‍കോട്): പതിനെന്നുവയസ്സുകാരിയെ വീടിനുള്ളില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍ പള്ളിക്കരയിലെ അഞ്ചാംതരം വിദ്യാര്‍ഥിനി അഷിത (11) യാണ് മരിച്ചത്.

ബേക്കല്‍ കട്രമൂലയിലെ ആശയുടെയും ദുബായിലുള്ള പവിത്രന്റെയും രണ്ടുമക്കളില്‍ ഇളയവളാണ് അഷിത.

ബുധനാഴ്ച സന്ധ്യയോടെയാണ് സംഭവം. കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയായ ആശ ജോലികഴിഞ്ഞെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ മുറിക്കുള്ളിലെ ഫാനില്‍ തൂങ്ങിയനിലയില്‍ കണ്ടത്. ഉടന്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട് മന്‍സൂര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു.

വിവരമറിഞ്ഞ് പിതാവ്‌ പവിത്രന്‍ ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നും വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സഹോദരന്‍ അശ്വിന്‍ (ഒന്‍പതാംതരം വിദ്യാര്‍ഥി സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍ പള്ളിക്കര). ബേക്കല്‍ എസ്.ഐ. പി.അജിത്ത് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു.

സംഭവം നടന്ന മുറി അടച്ചുപൂട്ടി കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ക്കായി മുദ്രവെച്ചു. മൃതദേഹം മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: മാനസികപ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. ടോള്‍ഫ്രീ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍: 1056)

Content Highlights: class five student found dead at home in uduma kasargod