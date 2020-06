അഞ്ചല്‍ : ഏരൂരില്‍ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി വാഴയില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പുനലൂര്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി. അന്വേഷിക്കും. മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് രക്ഷിതാക്കള്‍ നല്‍കിയ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്വേഷണം ഡിവൈ.എസ്.പി.ക്ക് കൈമാറിയത്.

പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തില്‍ തൂങ്ങിമരണമെന്നു കണ്ടെത്തിയ സംഭവമാണ് സൈബര്‍ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത്.

2019 ഡിസംബര്‍ 20-നാണ് അഞ്ചല്‍ ഏരൂര്‍ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥി വിജീഷ് ബാബു(14)വിനെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ കൈയില്‍ കഴുത്തു കുരുങ്ങി തൂങ്ങിയനിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ദേഹത്ത് അടിയേറ്റ പാടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി രക്ഷിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഡിസംബര്‍ 19-ന് വൈകീട്ടുമുതല്‍ കാണാതായ വിജേഷിന്റെ മൃതദേഹം ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ അകെലെയുള്ള പുരയിടത്തിലാണ് കണ്ടത്. മരണസമയത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

ആ സമയത്ത് മൊബൈല്‍ ടവര്‍ ലൊക്കേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചോദ്യംചെയ്യുകയാണ് പോലീസ്.

മരണത്തില്‍ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജീഷിന്റെ രക്ഷിതാക്കള്‍ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും എസ്.സി., എസ്.ടി. കമ്മിഷനും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് കൊല്ലം റൂറല്‍ എസ്.പി. ഹരിശങ്കറാണ് അന്വേഷണം പുനലൂര്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി.യെ ഏല്‍പ്പിച്ചത്.

