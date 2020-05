മുംബൈ: ബിയര്‍ ചോദിച്ചിട്ട് നല്‍കാതിരുന്ന യുവാവിനെ സുഹൃത്ത് കുത്തിക്കൊന്നു. മുംബൈ ജോഗേശ്വരി സ്വദേശി അജയ് ദ്രാവിഡ്(29) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തായ സോനു എന്ന ഷണ്മുഖ രാജേന്ദ്രയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട അജയ് ദ്രാവിഡും സഹോദരനും വീടിനടുത്തുള്ള മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റില്‍വെച്ച് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇവരുടെ സുഹൃത്തായ സോനു സ്ഥലത്തെത്തിയത്. കൂട്ടുകാര്‍ മദ്യപിക്കുന്നത് കണ്ട സോനു ഒരു കുപ്പി ബിയര്‍ തനിക്കും നല്‍കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ മദ്യം ലഭിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെന്നും അതിനാല്‍ മദ്യം നല്‍കാനാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി. ഇതോടെ അജയ് ദ്രാവിഡും സോനുവും തമ്മില്‍ വഴക്കിടുകയും തമ്മില്‍ തല്ലുകയുമായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരന്‍ ഇവരെ പിടിച്ചുമാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഐസ് പൊട്ടിക്കുന്ന മൂര്‍ച്ചയേറിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് സോനു അജയ് ദ്രാവിഡിനെ കുത്തിപരിക്കേല്‍പ്പിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇയാള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അജയ് ദ്രാവിഡിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ചു. മുംബൈയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച സോനുവിനെ പിന്നീട് പോലീസ് പിടികൂടി. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights: clash over a beer bottle; man stabs his friend in mumbai