ചെന്ത്രാപ്പിന്നി(തൃശ്ശൂർ): എടത്തിരുത്തി പുളിഞ്ചോടിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘട്ടനത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എടത്തിരുത്തി കൊല്ലാറ സെന്ററിൽ താമസിക്കുന്ന കൊല്ലാറ നാരായണന്റെ മകൻ ഗിജു(44)വാണ് മരിച്ചത്. തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ തൃശ്ശൂർ നന്തിപുലം കണിയാംപറമ്പിൽ സുധീഷിനെ കരാഞ്ചിറ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ടൈൽസ് പണിക്കാരനായ സുധീഷും കുടുംബവും രണ്ടുവർഷമായി പുളിഞ്ചോടിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ബൈക്കിൽ ഫ്ലാറ്റിന് മുന്നിലെത്തിയ ഗിജു റോഡിൽനിന്ന് മോശമായി ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെപ്പറ്റി പോലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: അടിപിടിക്കിടെ ഗിജു വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുറ്റികയെടുത്ത് സുധീഷിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു. ഇതേ ചുറ്റിക വാങ്ങി സുധീഷ് തിരിച്ചടിക്കുകയും ഗിജുവിനെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. തളർന്നുവീണ ഗിജുവിനെ ഉടൻതന്നെ കരാഞ്ചിറ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുള്ള മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം സംസ്കരിക്കും. ആശുപത്രി വിട്ടശേഷം സുധീഷിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈ.എസ്.പി. ഫേമസ് വർഗീസ്, കയ്പമംഗലം എസ്.ഐ. കെ.എസ്. സുബിന്ദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ്സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. ഫോറൻസിക്, വിരലടയാളവിദഗ്ധരും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.

ഗിജുവിന്റെ അമ്മ: സീത. സഹോദരങ്ങൾ: സുചിത്ര, സീന, ഗിൽ.

