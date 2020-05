മൈസൂരു: ഓട്ടോറിക്ഷയും ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോറിക്ഷയും അപകടത്തില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇരുവാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നവര്‍ തമ്മില്‍ നടന്ന തര്‍ക്കത്തില്‍ രണ്ടു പേര്‍ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു.

അപകടത്തില്‍പെട്ട ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവറും ഇതില്‍ യാത്രചെയ്തയാളുമാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജയപുര പേലീസ് പരിധിയിലെ കോട്ടെ ഹുണ്ടി സ്വദേശി യോഗേഷ്(23)ആണ് പിടിയിലായത്. യെദഹള്ളി സ്വദേശികളായ ടി. മഞ്ജുനാഥ്(33), ആര്‍. മഞ്ജുനാഥ് (35)എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ടി. മഞ്ജുനാഥ് ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവറാണ്. രണ്ടുപേരെയും യോഗേഷ് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്.

മൈസൂരു-മാനന്തവാടി റോഡിലെ കോട്ടെഹുണ്ടിയിലാണ് സംഭവം. ഇരുവാഹനങ്ങളും തമ്മില്‍ ചെറുതായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നില്ല. ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോയില്‍ ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ രണ്ട് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോയില്‍ യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു.

