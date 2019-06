ലൈല്ലേ: ഫ്രെഞ്ച് പോലീസ് തിങ്കളാഴ്ച്ച ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മൃതശരീരം റോഡില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുക്കുമ്പോള്‍ അയാളുടെ പോക്കറ്റില്‍ ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുണ്ടായിരുന്നു. വെറുമൊരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററായിരുന്നില്ല അത്. തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്ന ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ജാതകം തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച ലൈറ്ററായിരുന്നു അത്. ഈ സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററല്ലാതെ ഒന്നും ആ മൃതദേഹത്തില്‍ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാന്‍ പോലീസിനായില്ല. കാരണം ചാക്കില്‍ കെട്ടിയ നിലയില്‍ ചപ്പുകൂനകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് ആ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുമ്പോള്‍ പൂര്‍ണമായും അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു.

മരിച്ചതാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈറ്റര്‍

മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാനായി ഡിഎന്‍എ പരിശോധനവരെ ഫ്രെഞ്ച് പോലീസ് നടത്തി നോക്കി. പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഇതിനിടെ ലൈറ്ററിന്റെ പുറത്ത് ക്രോഗ് കഫെ എന്ന് എഴുതിയത് പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. ഇതോടെ അന്വേഷണം ക്രോഗ് കഫെയെക്കുറിച്ചായി. ബെല്‍ജിയത്തിലെ ഒരു പബ്ബായിരുന്നു ക്രോഗ് കഫെ. ബെല്‍ജിയം പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ദര്‍ശന്‍ സിങ്ങ്(42)നെ കാണാതായതായി പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മനസിലായി.

ഇയാളുടെ വീടിനു സമീപത്ത് ക്രോഗ് കഫെ ഉള്ളതായും പോലീസ് മനസിലാക്കി. ടൂത്ത് ബ്രഷില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഡിഎന്‍എ സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദര്‍ശന്‍ സിങ്ങാണെന്ന് പോവീസിന് വ്യക്തമായി.

നേരത്തെ ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സംശയിച്ച് ബെല്‍ജിയം പോലീസ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.

