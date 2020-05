വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണത്തിലായിരുന്ന സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസറെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പിറ്റ്‌സ്ബര്‍ഗ് സര്‍വകലാശാല കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ആന്‍ഡ് സിസ്റ്റംസ് ബയോളജി വിഭാഗം റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും ചൈനീസ് സ്വദേശിയുമായ ബിങ് ലിയു(37)വിനെയാണ് വീട്ടിനുള്ളില്‍ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ലിയുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ വീടിന് പുറത്തെ കാറില്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചനിലയിലും കണ്ടെത്തി. ഹാഓ ഗു (46) എന്നയാളുടെ മൃതദേഹമാണ് കാറിനുള്ളില്‍ കണ്ടത്. ബിങ് ലിയുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാള്‍ സ്വയം വെടിവെച്ച് ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

വീട്ടില്‍ ബലപ്രയോഗം നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല. അതിനാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളും ലിയുവും തമ്മില്‍ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവസമയത്ത് ലിയുവിന്റെ ഭാര്യയും വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. പ്രൊഫസറുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും വയറിലുമാണ് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. ലിയുവിന്റെ മരണം ഉറപ്പിച്ചശേഷമാണ് 46-കാരന്‍ പുറത്തുനിര്‍ത്തിയിട്ട കാറില്‍ കയറി സ്വയം നിറയൊഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയത്.

കോവിഡ് 19-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ബിങ് ലിയുവിന്റെ ദാരുണാന്ത്യമെന്ന് സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ സെല്ലുല്ലാര്‍ മെക്കാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് ലിയു ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിര്‍ണായക കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും പഠനവിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: chinese professor killed usa during his research on corona virus