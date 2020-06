തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും തിരയുന്നതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും അദൃശ്യ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനമായ ഡാര്‍ക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും പിടിവീഴും. അതിരഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നുവെന്ന ധാരണയോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാല്‍ കുടുക്കിലാക്കാനായി കേരള സൈബര്‍ ഡോം പ്രത്യേക സംവിധാനവുമൊരുക്കി.

പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംവിധാനം വഴി ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും തിരയുന്നവരെയും കൈമാറുന്നവരെയും തിരിച്ചറിയാനാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ ചിലര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ വിറ്റതായും സൈബര്‍ഡോം കണ്ടെത്തി. കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്ന് സൈബര്‍ഡോം നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ എ.ഡി.ജി.പി. മനോജ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.

സൈബര്‍ ഡോം കണ്ടെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണവും തുടങ്ങി. ലൈംഗികചൂഷണത്തിനു വിധേയമായിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ ഇന്റര്‍പോളിന്റെ സഹായവും പോലീസിന് ലഭിക്കും.

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ചൂഷണം കൂടി

അടച്ചിടല്‍കാലത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം കൂടിയതിനൊപ്പം കുട്ടികള്‍ക്കെതിരേയുള്ള ചൂഷണങ്ങളും വര്‍ധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുതന്നെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതോടെ കേരള പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗം കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയപരിശോധന ആരംഭിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുപുറമേ ഡാര്‍ക്ക്നെറ്റിലൂടെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി.

തുടര്‍ന്നാണ് 117 സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുകയും 47 പേര്‍ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിലായവരില്‍ ഡോക്ടറും ഐ.ടി വിദഗ്ധരും പെടും. കേരളത്തില്‍നിന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ഗള്‍ഫിലെത്തിയശേഷം വില്‍പ്പന നടത്തിയിരുന്ന പ്രവാസിയും പിടിയിലായി. 87 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തു.

കുട്ടികളുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു: യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

അഞ്ചല്‍ : കുട്ടികളുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടതിനും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. അഞ്ചല്‍ പുത്തയം തടത്തില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ അനുസെന്‍ജിന്‍ (28) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പോലീസ് സൈബര്‍ സെല്ലിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന യുവാവിനെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: child porn; many are using darknet to exchange child porn photos and videos