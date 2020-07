അടിമാലി(ഇടുക്കി): ശൈശവ വിവാഹത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ അധികൃതർ മോചിപ്പിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും വിവാഹം കഴിച്ച യുവാവിനുമെതിരേ വെള്ളത്തൂവൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

തൊടുപുഴ കുമാരമംഗലം സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെയാണ് കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്വദേശി ചൊവ്വാഴ്ച വിവാഹം കഴിച്ചത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അറിവോടെയും സമ്മതത്തോടെയും കുഞ്ചിത്തണ്ണി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വിവാഹം നടന്നത്. പെൺകുട്ടിക്ക് 16 വയസും വരനായ രഞ്ജിത്തിന് 31 വയസ്സുമായിരുന്നു. മുപ്പതോളം ആളുകൾ വിവാഹത്തിലും ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തതായാണ് വിവരം.

പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമസമിതിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചു. ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ എം.ജി.ഗീത, വെള്ളത്തൂവൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായും പ്രദേശത്തെ ശൈശവ വിവാഹനിരോധന ചുമതലയുള്ള ഓഫീസറുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു. വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് കുട്ടിയെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളത്തൂവൽ പോലീസും സംഭവം അന്വേഷിച്ചു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. രാത്രിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ ചെങ്കുളത്തെ മേഴ്സി ഹോമിൽ പാർപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ശിശുക്ഷേമസമിതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി. പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അയച്ചു. നിർധന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് പെൺകുട്ടി. തളർന്നുകിടക്കുന്ന രോഗിയാണ് അമ്മ. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ്. ഇവർ തമിഴ് വംശജരാണ്.

Content Highlights:child marriage in idukki police booked case against mother and groom