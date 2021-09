കണ്ണൂര്‍: പയ്യാമ്പലത്ത് കെ.ജി. മാരാര്‍ സ്മൃതിമന്ദിരത്തിന് മുന്നില്‍ നായയുടെ ജഡം കത്തിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞനിലയില്‍ നായയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിനുപിന്നില്‍ സാമൂഹികവിരുദ്ധരാണെന്നും ബി.ജെ.പി. ആരോപിച്ചു.

ചത്തുകിടന്ന നായയെ സ്മൃതി മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലിട്ട് വിറക് കൂട്ടി കത്തിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ പയ്യാമ്പലത്തെ നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം പോലീസിനെ സമീപിച്ചേക്കും.

സംഭവത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ബി.ജെ.പി. ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, കെ.ജി. മാരാരുടെ സ്മൃതി മന്ദിരത്തിന് മുന്നില്‍ കോവിഡ് രോഗികളെ സംസ്‌കരിക്കാന്‍ വിറകും മറ്റും കൂട്ടിയിട്ടതില്‍ കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനെതിരേ ബി.ജെ.പി. രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇത് ബോധപൂര്‍വം ചെയ്തതെല്ലെന്നും കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ കൂടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചുപോയതാണെന്നുമായിരുന്നു കോര്‍പ്പറേഷന്റെ വിശദീകരണം. സ്മൃതി മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലുള്ള വിറകുകള്‍ മാറ്റുമെന്നും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

