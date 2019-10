കോട്ടയം: കോട്ടയം കിടങ്ങൂരില്‍ 13 വയസ്സുകാരി പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി പരാതി. രണ്ടുവര്‍ഷമായി അഞ്ചുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. പരാതിയില്‍ കിടങ്ങൂര്‍ പോലീസ് പോക്‌സോ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നാലുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഒരാള്‍ ഒളിവിലാണ്. ദേവസ്യ, റജി, ജോബി, നാഗപ്പന്‍ എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബെന്നി എന്നയാളെയാണ് ഇനി പിടികൂടാനുള്ളത്.

content highlights: case registered as 13 year old girl sexually abused by five men in kottayam