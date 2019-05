കൊല്ലം: ഭീകര സംഘടനയായ അല്‍ ഖൈദയുടെ തലവനായിരുന്ന ഉസാമ ബിന്‍ ലാദന്റെ ചിത്രം പതിച്ച കാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍. കൊല്ലത്ത് വച്ചാണ് കാര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്. ഹോണ്ട കാറിനു പിന്നിലായാണ് സ്റ്റിക്കര്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ രജിസ്റ്റേഷനുള്ള കാറിന്റെ ഉടമ കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ്. ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

ശ്രീലങ്കന്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരളത്തിലടക്കം കര്‍ശനമായ സുരക്ഷാപരിശോധനകളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ബിന്‍ ലാദന്റെ ചിത്രം പതിച്ച കാര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുന്നത്.

