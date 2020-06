ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിസിനസുകാരനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ട്വിസ്റ്റ്. കുടുംബത്തിന് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക ലഭിക്കാനായി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ഇയാള്‍ സ്വയം ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. സംഭവത്തില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആണ്‍കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ എക്‌സറ്റന്‍ഷനില്‍ താമസിക്കുന്ന ഗൗരവിനെ(37) ജൂണ്‍ ഒമ്പതിനാണ് കാണാതായത്. രാവിലെ വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോയ ഭര്‍ത്താവ് വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന് ഭാര്യ ഷാനു ബന്‍സാല്‍ പിറ്റേദിവസം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി റാന്‍ഹൗലയില്‍ ഗൗരവിനെ മരത്തില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കൈകള്‍ രണ്ടും കെട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടത്.

സംഭവത്തില്‍ ഗൗരവിന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതില്‍നിന്ന് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയുമായി ഗൗരവ് ഫോണില്‍ നിരന്തരം സംസാരിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഈ കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആണ്‍കുട്ടിയെയാണ് ഗൗരവ് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചത്. തന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഗൗരവ് അയച്ചുനല്‍കിയിരുന്നു. ജൂണ്‍ ഒമ്പതിന് പൊതുഗതാഗതസൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗൗരവ് റാന്‍ഹൗലയില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഗൗരവിനെ പ്രതികള്‍ ഒഴിഞ്ഞസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും കൈകള്‍ ബന്ധിച്ചശേഷം മരത്തില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. അതേസമയം, എത്ര തുകയ്ക്കാണ് ഗൗരവ് ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയതെന്നോ എത്ര തുകയ്ക്കാണ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി എടുത്തതെന്നോ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം.

ബിസിനസുകാരനായ ഗൗരവ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നതായും വിഷാദരോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതായും ഭാര്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ് തട്ടിപ്പിനിരയായി 3.5 ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുകയും തട്ടിപ്പിനിരയാവുകയും ചെയ്തതോടെ കടുത്ത മാനസികപ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായും ഭാര്യ മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

