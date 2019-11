നളന്ദ: ഛാഠ് പൂജയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതിന് യുവതിയും മൂത്തസഹോദരനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് ഇളയ സഹോദരനെ തല്ലിക്കൊന്നു. ബീഹാറിലെ നളന്ദയിലാണ് സംഭവം. നളന്ദ സ്വദേശി ജിതന്‍ മാഞ്ചിയെയാണ് സഹോദരങ്ങള്‍ ഛാഠ് പൂജയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിന് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

സംഭവത്തില്‍ ജിതന്റെ സഹോദരി രേഖ ദേവി, സഹോദരന്‍ ഭുപേന്ദ്ര മുതേശ്വര്‍ ചൗധരി സുഹൃത്തുക്കളായ സുമന്‍ സൗരഭ്, ദര്‍മേന്ദ്ര ചൗധരി, സഞ്ജയ് ചൗധരി, മാഗ്രി ദേവി, സുശീല ദേവി, സ്മൃതി ദേവി എന്നിവരെ നളന്ദ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ശനിയാഴ്ച ഛാഠ് പൂജയ്ക്ക് രേഖയെയും കുടുംബത്തെയും ജിതന്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ജിതന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ രേഖയും സംഘവും മുളവടിയും ബ്ലേഡും ഉപയോഗിച്ച് ജിതനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് അയല്‍വാസികള്‍ എത്തിയതോടെ ആക്രമികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ജിതനെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Content Highlights: brother killed by siblings for not inviting for Chhath celebration