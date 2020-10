തൃശ്ശൂർ: 'അച്ഛൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടും. ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഓടണം'- തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറയ്ക്കടുത്ത് ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതസവാരി നടത്തിയ മകന്റെ നിബന്ധന അച്ഛൻ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ മകൻ അച്ഛനെ പറ്റിച്ച് മുങ്ങി. മകൻ ഓടി വീട്ടിലെത്തിയെന്നു കരുതി മെല്ലെ നടന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ അച്ഛൻ അപ്പോഴാണ് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമറിയുന്നത്.

പതിനഞ്ചുകാരനായ മകൻ വീട്ടിലെത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. തിരുവനന്തപുരത്ത് കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞ പോലീസുകാരെ തേടിയെത്തിയത് തൃശ്ശൂർ പോലീസിന്റെ ഫോൺവിളി. തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒരു കുട്ടി തൃശ്ശൂർ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം.

തൃശ്ശൂർ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പടിയിൽ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട പോലീസുകാർ കാര്യം തിരക്കി. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നാടുവിട്ടതാണെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇവിടെയെത്തിയാൽ സഹായം കിട്ടുെമന്നറിഞ്ഞാണ് എത്തിയതെന്നും പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം നൽകി സ്റ്റേഷനിലിരുത്തി വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞതിൽ പലതും കളവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മുങ്ങണമെന്ന് തോന്നി ബസിൽ കയറിയതാണ്. ബസ് തൃശ്ശൂരിലെത്തിയപ്പോൾ ഇറങ്ങി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അഭയകേന്ദ്രമെന്നറിഞ്ഞ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഉച്ചയോടെ വിവരം കിട്ടി കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു.

Content Highlights:boy went missing from trivandrum finally found from thrissur