ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവാഹചടങ്ങിനിടെ വെടിയേറ്റ് 14 കാരന് ദാരുണാന്ത്യം. നോയിഡയിലെ ഗോഡി ബച്ചേഡ ഗ്രാമത്തില്‍ നടന്ന വിവാഹചടങ്ങിനിടെയാണ് ഗൗരവ് എന്ന കുട്ടി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

വിവാഹചടങ്ങിനിടെ ആഘോഷം കൊഴുപ്പിക്കാന്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ സാധാരണമാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിനടന്ന വിവാഹചടങ്ങിലും ഇത്തരത്തില്‍ വെടിവെപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരനും കൂട്ടരുമാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവാഹവേദിയില്‍വച്ച് വെടിയുതിര്‍ത്തത്. ഇതിനിടെ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ഗൗരവിനും വെടിയേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പരാതി നല്‍കിയതായും വരനടക്കം നാലുപേര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. വിവാഹചടങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റുതെളിവുകളും ലഭിച്ചാല്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: boy killed in celebratory firing at wedding in noida