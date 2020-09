മുംബൈ: നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ(എൻ.സി.ബി)ക്കെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണം. കേസിൽ കരൺ ജോഹർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർക്കെതിരേ മൊഴി നൽകാൻ അറസ്റ്റിലായ ക്ഷിതിജ് രവി പ്രസാദിന് മേൽ എൻ.സി.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്ന് ക്ഷിതിജിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. എൻ.സി.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്റെ കക്ഷിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നും അഭിഭാഷകനായ സതീഷ് മാൻഷിൻഡെ ആരോപിച്ചു.

സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസിലായിരുന്നു ക്ഷിതിജ് രവി പ്രസാദ് നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് ക്ഷിതിജിനെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ എൻ.സി.ബി. അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിനെതിരേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കരൺ ജോഹർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് എൻ.സി.ബി.യുടെ നീക്കം. ഇവർക്കെതിരേ മൊഴി നൽകാനായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ഷിതിജിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും എൻ.സി.ബി. വൃത്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. തികച്ചും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും ക്ഷിതിജിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചതെല്ലാം അസത്യങ്ങളാണെന്നും എൻ.സി.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

