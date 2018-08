ന്യൂഡല്‍ഹി: കാണാതായ അഞ്ചു വയസുകാരിയുടെ മൃതദേഹം അയല്‍വീട്ടിലെ ടെറസില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ടെറസിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സഞ്ചിയില്‍ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഗാസിയാബാദ് ഗോധ സ്വദേശിനിയായ അഞ്ചുവയസുകാരിയെ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് കാണാതായത്.

എല്‍.കെ.ജി വിദ്യാര്‍ഥിനിയായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും അയല്‍ക്കാരും തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് വീട്ടുകാര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഇതിനിടെയാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അയല്‍വീട്ടിലെ ടെറസില്‍ ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി കിടക്കുന്നത് സമീപവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. ഈ സഞ്ചിയില്‍ നിന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനുസമീപത്തായി ഒട്ടേറെ ഫയലുകളും കടലാസുകളും ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു.

തന്റെ സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. 32 വയസുകാരനായ ടാക്‌സി ഡ്രൈവറാണ് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യം കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാള്‍ രണ്ടുമാസമായി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസം. വീട്ടില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇയാള്‍ ഒളിവില്‍പോയിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, പെണ്‍കുട്ടി ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനാവൂ. മൃതദേഹം നഗ്നമായ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് പീഡിപ്പക്കപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കാന്‍ കാരണം. ഒളിവില്‍പോയിരിക്കുന്ന ടാക്‌സി ഡ്രൈവറെ കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാലെ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളുവെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപണമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: body of five year old girl found on terrace