ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ ദമ്പതിമാരെയും മൂന്ന് മക്കളെയും മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഡല്‍ഹി ഭജന്‍പുരയിലെ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിലാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇ-റിക്ഷ ഡ്രൈവറായ ശംഭുവും കുടുംബവുമാണ് മരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ അഴുകിയനിലയിലായിരുന്നുവെന്നും മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്ക് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഇ-റിക്ഷ ഡ്രൈവറായ ശംഭു ആറ് മാസം മുമ്പാണ് ഭജന്‍പുരയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്.

