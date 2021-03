മുംബൈ: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ദുര്‍മന്ത്രവാദത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. നാഗ്പുരിലെ ദുര്‍മന്ത്രവാദിയായ ഡോക്ടര്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സോപന്‍ കുമ്രെ, വിക്കി ഖാപ്രെ, ദിനേഷ് നിഖാരെ, രാമകൃഷ്ണ മൈസ്‌ക്കര്‍, വിനോദ് മാസ്രാം എന്നിവരെയാണ് നാഗ്പുര്‍ സിറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയത്. ദുര്‍മന്ത്രവാദത്തിനും പൂജയ്ക്കുമായി പ്രതികള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെ 16 വയസ്സുകാരി തന്നെയാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സംഘം അഞ്ചുപേരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ദുര്‍മന്ത്രവാദിയായ സോപന്‍ കുമ്രെയാണ് തനിക്ക് പൂജ നടത്താനായി ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ വേണമെന്ന് മറ്റുപ്രതികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയാകണമെന്നും അഞ്ച് അടിയില്‍ താഴെ ഉയരമുള്ള 50 കിലോയിലധികം ഭാരമില്ലാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഇയാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് മറ്റുപ്രതികള്‍ 16 വയസ്സുകാരിയെ പൂജയ്ക്കായി സമീപിച്ചത്.

പൂജ കഴിഞ്ഞാല്‍ 50 കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്നും ആകാശത്തുനിന്ന് പണം വര്‍ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രതികള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. പൂജയ്ക്കിടെ വിവസ്ത്രയാക്കുമെന്നും നഗ്നയായി നില്‍ക്കേണ്ടിവരുമെന്നും പറഞ്ഞതോടെ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് സംശയം തോന്നി. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി പൂജയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതികള്‍ വിട്ടില്ല. നിരന്തരം ഇതുസംബന്ധിച്ച് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നതും ഭീഷണിയും തുടര്‍ന്നതോടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

