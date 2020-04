ഭോപ്പാല്‍: ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ റോഡില്‍ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശ് ബാര്‍വാനി മഹര്‍മൊല്ല സ്വദേശി ജലീല്‍ ഖാനാണ്(38) പിടിയിലായത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ജലീല്‍ ഖാന്‍ നടുറോഡില്‍വെച്ച് തന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത്. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് റോഡില്‍വെച്ച് കേക്ക് മുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പോലീസെത്തി ജലീല്‍ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

റോഡില്‍വെച്ച് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ അയല്‍ക്കാരായ ചിലര്‍ നേരത്തെ എതിര്‍ത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവകവെയ്ക്കാതെയാണ് ജലീല്‍ ഖാന്‍ ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും തുടര്‍ന്ന് അയല്‍ക്കാരാണ് തങ്ങളെ വിവരമറിയിച്ചതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

