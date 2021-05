മുപ്ലിയം(തൃശ്ശൂർ): പിടിക്കപറമ്പിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഫാമിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി എട്ട് ആടുകളെ അടിച്ചുകൊന്നു. മുപ്ലിയം വെള്ളാരംപാടത്തെ ഫാമിലെ തൊഴിലാളിയായ ബീഹാർ കിസൻഗഞ്ച സ്വദേശി ഉമേഷ് ഹസ്ദ (29)യാണ് അക്രമം നടത്തിയത്. ഫാം അടിച്ചു തകർത്ത നിലയിലാണ്.

വരാക്കര സ്വദേശി കാര്യാട്ട് സുനിൽകുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സൂരജ് ഡയറി ഫാമിലെ ആടുകളാണ് അക്രമത്തിനിരയായത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഫാമിൽ മാരകായുധവുമായെത്തിയ ഇയാൾ തൊഴിലാളികളെ ഓടിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ആടുകളെ ആക്രമിച്ചത്.

കാലിത്തീറ്റ ചാക്കുകൾ നശിപ്പിച്ച പ്രതി ഫാം തല്ലിതകർത്തു. തൊഴിലാളികൾ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉടമയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് അക്രമിയെ പിടികൂടിയത്. വരന്തരപ്പിള്ളി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Content Highlights:bihar native arrested in thrissur for killing goats in a farm