കൊച്ചി: പട്ടാപ്പകൽ മാസ്കും ധരിച്ചെത്തി കൂളായി സൈക്കിളുമായി കടന്നുകളഞ്ഞ മോഷ്ടാവിനായുള്ള തിരച്ചിലിലാണ് കൊച്ചി എളമക്കര പോലീസ്. മോഷ്ടിച്ച സൈക്കിളുമായി ഇയാൾ നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലൂടെ യാത്രചെയ്യുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും മോഷ്ടാവിനെ മാത്രം കണ്ടെത്താനായില്ല.

ജൂലായ് ഏഴിനാണ് കലൂർ മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽനിന്ന് സൈക്കിൾ മോഷണം പോയത്. രാവിലെ 10.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. സൈക്കിൾ മോഷണം പോയതറിഞ്ഞ് ഉടമ ഉടൻതന്നെ എളമക്കര പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു.

പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷ്ടാവ് സൈക്കിളുമായി കടന്നുകളയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. കോവിഡ് ജാഗ്രത കൈവിടാതെ മാസ്ക്ക് ധരിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് എത്തിയത്. നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ സൈക്കിൾ കണ്ണിലുടക്കി. പിന്നെ അല്പനേരം പരിസരം നിരീക്ഷിച്ചശേഷം സൈക്കിളും മോഷ്ടിച്ച് ഒറ്റപ്പോക്ക്. പതുക്കെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്ന യുവാവിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സൈക്കിൾ കള്ളനെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

