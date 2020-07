ബെംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റിൽ. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചതോടെ ബെംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കേസെടുത്തതായും ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും ടൈംസ് നൗ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ കോളേജിലെ നിരവധി വിദ്യാർഥികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റിലുള്ളത്. വിദ്യാർഥികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് ഇവയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അയച്ചുനൽകി.

വിദ്യാർഥികൾ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽപേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഒപ്പം അധ്യാപികമാരുടെ ചിത്രങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് കോളേജിലെ വകുപ്പ് മേധാവിയെയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും വിവരമറിയിച്ചു. ഇവർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ സംഭവത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഒരു വിദ്യാർഥി വെബ്സൈറ്റ് നടത്തിപ്പുകാർക്ക് സന്ദേശമയച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് നീക്കംചെയ്തെന്നും ടൈംസ് നൗ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഒരു കോളേജിലെ മാത്രമല്ല, നഗരത്തിലെ പല കോളേജുകളിലെയും വിദ്യാർഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ഗുരുതരമായ വിഷമായതിനാൽ സിറ്റി പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

