കൊൽക്കത്ത: ബംഗാളിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ ആൺകുട്ടിയും മരിച്ചു. നോർത്ത് ദിനജ്പുർ ജില്ലയിൽ പെൺകുട്ടിയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുള്ള കുളത്തിലാണ് ആൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 15 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിൽ ആൺകുട്ടിക്കെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് 15 വയസ്സുകാരിയെ ഗ്രാമത്തിലെ മരച്ചുവട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. ഇതിനുപിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പിടികൂടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളും അരങ്ങേറി. പലയിടത്തും പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി. സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്നാണെന്നും ശരീരത്തിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതിന്റെ തെളിവുകളില്ലെന്നും പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായ ആൺകുട്ടിയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

15 വയസ്സുകാരിയുമായി തന്റെ മകന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതായി മരിച്ച ആൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു. ഇരുവരും പത്താം ക്ലാസിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു. മകന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബമാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് കാണിച്ച് 15 വയസ്സുകാരിയുടെ പിതാവ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മരിച്ച ആൺകുട്ടിയാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പരാതി.

അതേസമയം, രണ്ട് മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എല്ലാവശങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും ചിലർ സംഭവത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അക്രമസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15 പേരെ കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സംഭവത്തിന് രാഷ്ട്രീയമാനം കൈവന്നതോടെ തൃണമൂൽ മന്ത്രിമാരടക്കം കുട്ടികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളും സ്ഥലത്തെത്തി. അതേസമയം, മരിച്ച പെൺകുട്ടി ബി.ജെ.പി. കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജു ബാനർജി പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകനാണ്. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും പോലീസും എന്തൊക്കെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആൺകുട്ടിയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

