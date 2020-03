ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യത്തില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് അമിക്കസ് ക്യുറിമാരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുടെ പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് രൂപവത്കരിച്ച അമിക്കസ് ക്യുറിമാരുടെ സംഘമാണ് ഇക്കാര്യം ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജാമ്യാപേക്ഷ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതല്‍ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അതിന്മേല്‍ തീരുമാനം എടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഈ സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അതിനുള്ള കാരണം ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അമിക്കസ് ക്യുറിമാരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകരായ ആര്‍ ബസന്ത്, സിദ്ധാര്‍ഥ് ലൂതറ, അഭിഭാഷകന്‍ കെ പരമേശ്വര്‍ എന്നിവരെയാണ് സുപ്രീം കോടതി അമിക്കസ് ക്യുറിമാരായി നിയമിച്ചിരുന്നത്. വിചാരണ വേഗത്തില്‍ ആക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശകളും അമിക്കസ് ക്യുറിമാര്‍ നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷി വിസ്താരം ആരംഭിച്ചാല്‍ വിചാരണ ദൈനംദിനം നടത്തണം. സാക്ഷികള്‍ ഹാജരാണെങ്കില്‍ ഒരു കാരണവശാലും വിചാരണ നീട്ടിവെക്കരുത്. ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി പറയുന്ന ദിവസം തന്നെ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് പ്രതിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യുട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പുറമെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഉപദേശം നല്‍കാന്‍ അഭിഭാഷകരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിക്കണമെന്നും ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ തെളിവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും വിധികള്‍ എഴുതുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട മാര്‍ഗരേഖയും അമിക്കസ്‌ക്യൂറിമാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമിക്കസ് ക്യുറിമാര്‍ നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ അഭിപ്രായം കോടതി തേടി.

