തൃശ്ശൂര്‍: ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പഴയ മിനി ടാക്കീസിന് സമീപം കുറുങ്ങാട്ട് വളപ്പില്‍ പരേതനായ ഹനീഷിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീപാര്‍വതി (24) യെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30-നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 20-ന് അവിനാശിയില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. വോള്‍വോ ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് ഭര്‍ത്താവ് ഹനീഷ് മരിച്ചത്.

ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കണ്ണനാംകുളം കളരിക്കല്‍ സുരേഷിന്റെയും ബിനിയുടെയും മകളാണ് ശ്രീപാര്‍വതി. സഹോദരങ്ങള്‍: ശിവഗംഗ, പാര്‍ത്ഥസാരഥി. ബുധനാഴ്ച മൃതദേഹ പരിശോധന നടക്കും. പേരാമംഗലം പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: മാനസികപ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Highlights: avinashi bus accident victim aneesh's wife sree parvathy found dead at her home in thrissur