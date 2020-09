കൊല്ലം: ആയൂരിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ ഭീഷണി കാരണമെന്ന് കുടുംബം. ആയൂർ സ്വദേശി ശ്യാംകുമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് കുടുംബം പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലം റൂറൽ എസ്.പിക്ക് പരാതി നൽകി.

സെപ്റ്റംബർ 20-നാണ് ശ്യാംകുമാറിനെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഭീഷണിയാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതിന്റെ കാരണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. ഗുണ്ടാസംഘം ശ്യാംകുമാറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖയും ഇവർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 13-ന് കാറിലെത്തിയ ഗുണ്ടാസംഘം ശ്യാംകുമാറിനെ മർദിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കെതിരേ കേസെടുക്കുകയും രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡിലാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം രാത്രിയിലടക്കം ശ്യാംകുമാറിനെ ഗുണ്ടാസംഘം ഫോണിൽവിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. ഭീഷണിയുടെ ശബ്ദരേഖ സഹിതം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊല്ലം റൂറൽ എസ്.പി.ക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

