വര്‍ക്കല: വധശ്രമത്തിന്റെ ക്വട്ടേഷന്‍ തുക നല്‍കാത്തതിന് സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച് സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ന്ന കേസില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. അഴൂര്‍ പെരുമാതുറ കൊച്ചുതുരുത്ത് പുത്തന്‍ ബംഗ്ലാവില്‍ റിയാസ് (32), കരവാരം ചാത്തമ്പാറ കുന്നുപാലം ജി.ബി.നിവാസില്‍ അച്ചു എന്നുവിളിക്കുന്ന അരുണ്‍കൃഷ്ണ(25), ആലംകോട് ഗുരുനാഗപ്പന്‍കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനുസമീപം സൈനബ കോട്ടേജില്‍ ഷാന്‍താജുദീന്‍ (28) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഫെബ്രുവരി ആറിന് വര്‍ക്കല ചിലക്കൂര്‍ കുളത്തില്‍വീട്ടില്‍ ആമിനയെ ആക്രമിച്ച് കഴുത്തില്‍ക്കിടന്ന നാല് പവന്റെ മാലയും മൊബൈല്‍ ഫോണും മുപ്പതിനായിരം രൂപയും വാഹനങ്ങളുടെ ആര്‍.സി. ബുക്കുകളുമാണ് അഞ്ചംഗസംഘം കവര്‍ന്നത്. 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 18-ന് വര്‍ക്കല ഹെലിപ്പാഡില്‍ കച്ചവടസ്ഥാപനം നടത്തിവന്ന കര്‍ണാടക സ്വദേശിനിയെയാണ് ആമിനയുടെ ക്വട്ടേഷന്‍ സ്വീകരിച്ച് സംഘം കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

അന്നത്തെ ക്വട്ടേഷന്‍ തുക നല്‍കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ആമിനയെ ആക്രമിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ആമിന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി ആറിന് പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടിനു വീടിന്റെ വാതില്‍ മഴു ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ത്ത് അകത്തുകയറി ആമിനയെ കെട്ടിയിട്ട് അതിക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചശേഷമാണു കവര്‍ച്ച നടത്തിയത്.

ഷാന്‍ താജുദീന്റെ പേരില്‍ ചിറയിന്‍കീഴ്, മംഗലപുരം, ആറ്റിങ്ങല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ കൊലപാതകശ്രമം, പിടിച്ചുപറിക്കല്‍, കാര്‍ കത്തിക്കല്‍ തുടങ്ങി എട്ട് കേസുകളുണ്ട്. 2018 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ദേശീയപാതയില്‍ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുവന്ന ലോറികള്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി പണം കവര്‍ന്ന കേസില്‍ പ്രതിയാണ് അരുണ്‍ കൃഷ്ണ. ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം കന്യാകുമാരിവഴി കേരളത്തിലെത്തി കഴക്കൂട്ടം മേനംകുളത്തെ വീട്ടില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു.

വര്‍ക്കല ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജി.ഗോപകുമാര്‍, എസ്.ഐ. അജിത്കുമാര്‍, പ്രോബേഷണറി എസ്.ഐ. വി.പി.പ്രവീണ്‍, എ.എസ്.ഐ.മാരായ ബിജു, ഷൈന്‍, നജീബ്, സി.പി.ഒ.മാരായ നാഷ്, അജീസ്, അന്‍സര്‍, അനില്‍കുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

