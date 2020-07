കൂത്താട്ടുകുളം: വാഹനത്തിലെത്തി നാടുനീളെ മോഷണവും ആക്രമണവും നടത്തുന്ന മൂന്ന് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിലായി. രാമപുരം ഏഴാച്ചേരി കുന്നേൽ വിഷ്ണു (26), തൃശ്ശൂർ വടക്കഞ്ചേരി വരടിയാട്ടിൽ അനുരാഗ് (20), പിറവം ഓണക്കൂർ ചിറ്റേത്തറ ശിവകുമാർ (31) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലായി വിവിധ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ് ഇവർ. അക്രമിസംഘത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തൊടുപുഴ മുതൽ കൂത്താട്ടുകുളം കിഴകൊമ്പ് വരെയായിരുന്നു. വഴിത്തലയിൽ കൗമാരക്കാരന്റെ മാല കവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ മാറിക കുന്നുമ്മേൽ സ്റ്റീഫൻ ജോർജി (42) നെ അക്രമിസംഘം കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. പശുവിന് പുല്ലെടുക്കാൻ പെട്ടി ഓട്ടോയിൽ പോയ സ്റ്റീഫനേയും സഹോദര പുത്രൻ ആദിതിനേയും തടഞ്ഞുനിർത്തിയാണ് സംഘം ആക്രമിച്ചത്. ഓട്ടോറിക്ഷ തല്ലിത്തകർക്കുകയും ആദിതിന്റെ കഴുത്തിലെ ഒന്നര പവന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പാലക്കുഴയിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുപോന്നിരുന്ന നാല് ഇതര സംസ്ഥന തൊഴിലാളികളെ ആക്രമിച്ചു. കൂത്താട്ടുകുളം അമ്പലക്കുളം ഭാഗത്ത് എത്തിയ സംഘം അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കവർന്നു. കിഴകൊമ്പ് വളപ്പിൽ കനാൽ പരിസരത്തു െവച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനായ കിഴകൊമ്പ് മെലഡിയിൽ എം.ടി. വിനീതിന്റെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ അക്രമിസംഘം ശ്രമിച്ചു. ഇതു കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിഷ്ണു, ചാലക്കയൽ വേണു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അക്രമിസംഘത്തിലെ ഒരാൾ നാട്ടുകാരുടെ പിടിയിലായി. മറ്റ് രണ്ടുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നാട്ടുകാരിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിലായി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികൾ അക്രമം നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. കൂത്താട്ടുകുളം വെട്ടിമൂട് വീട് ആക്രമിച്ച് ബൈക്ക് കത്തിച്ച സംഭവത്തിലും ഇവർ പ്രതികളാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽനിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിലും പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ കാറിലും കറങ്ങി നടന്നാണ് ഇവർ മോഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ ഇവർ ജയിലിൽ െവച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. പ്രതികൾ പാപ്പാൻ റൈഡേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ് മോഷണ - ആക്രമണ പരമ്പരകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്.

മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച് മോഷണം നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതിയെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. മോഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക ആർഭാട ജീവിതത്തിനും ലഹരിമരുന്നിനും ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏഴ് പേരോളം ആസ്പത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പ്രതികൾ മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈ.എസ്.പി. ഓഫീസിനു സമീപമുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ. കാർത്തിക്, മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈ.എസ്.പി. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ആർ. മോഹൻദാസ്, ജയപ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്.

