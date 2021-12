തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരൂരില്‍ ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചവരെ നാലംഗസംഘം മര്‍ദിച്ചു. മര്‍ദനമേറ്റവരും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് രാത്രിയില്‍ വീട്ടില്‍ക്കയറി പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും കേസെടുത്ത നഗരൂര്‍ പോലീസ് ആദ്യത്തെ സംഭവത്തില്‍ നാലുപേരെയും രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തില്‍ എട്ടുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.ബൈക്കില്‍ പോയവരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ വെള്ളല്ലൂര്‍, ഊന്നന്‍കല്ല്, അഫ്സല്‍ മന്‍സിലില്‍ അഫ്സല്‍ (അച്ചു-19), പുതിയകാവ്, നെല്ലിക്കാട്ടില്‍വീട്ടില്‍ സൂരജ് (22), പുതിയകാവ്, ഇടുപടിക്കല്‍ വീട്ടില്‍ നജീബ്(22), വെള്ളല്ലൂര്‍ മാടപ്പാട്, മലവിള അഭിമന്ദിരം വീട്ടില്‍ അഭിറാം(19) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

അഫ്സലിന്റെ വീട്ടില്‍ക്കയറി സ്ത്രീകളെയുള്‍പ്പെടെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ രാലൂര്‍ക്കാവ് വിളയില്‍വീട്ടില്‍ ശ്യാം(കുക്കുടു-26), ഊന്നന്‍കല്ല് അത്തം നിവാസില്‍ ആകാശ്(ലല്ലു-28), ഊന്നന്‍കല്ല് ആര്യഭവനില്‍ അരുണ്‍ (വാവ-26), ഊന്നന്‍കല്ല് സുനിത ഭവനില്‍ വിഷ്ണു(30), മുളയ്ക്കലത്തുകാവ് പ്രസന്ന ഭവനില്‍ സജീഷ്(26), ഊന്നന്‍കല്ല് എന്‍.എസ്. മന്ദിരത്തില്‍ സൂരജ്(41), ഊന്നന്‍കല്ല് തെക്കതില്‍ വീട്ടില്‍ ലാലു(41), ഊന്നന്‍കല്ല് അത്തം വീട്ടില്‍ അഭിമന്യു(25) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി നഗരൂര്‍ വെള്ളല്ലൂര്‍ ഊന്നന്‍കല്ല് വിശ്വംഭരന്‍നഗറിലാണ് സംഭവം. ബൈക്കില്‍ പോയവരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ അഫ്സല്‍ വീട്ടില്‍ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. വീടിനു മുന്നിലെ റോഡിലൂടെ ബൈക്കില്‍ പോയ വിഷ്ണുവിനെയും നിധീഷിനെയും അഫ്സലും കൂട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി മര്‍ദിച്ചു. അഫ്സലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സൂരജിനെ ഒരുവര്‍ഷം മുമ്പ് വിഷ്ണു മര്‍ദിച്ചിരുന്നു.ഇതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് അഫ്സല്‍, സൂരജ്, നജീബ്, അഭിറാം എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് വിഷ്ണുവിനെയും നിധീഷിനെയും ആക്രമിച്ചത്.

മര്‍ദനമേറ്റ വിഷ്ണു വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഏഴുപേര്‍ സ്ഥലത്തെത്തുകയും അഫ്സലിന്റെ വീട്ടില്‍ക്കയറി പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. അഫ്സലിനെയും കൂട്ടുകാരെയും മര്‍ദിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അഫ്സലിന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും മര്‍ദനമേറ്റിരുന്നു. രണ്ടുകൂട്ടരുടെയും പരാതിയില്‍ കേസെടുത്ത പോലീസ് രണ്ട് സംഭവത്തിലും ഉള്‍പ്പെട്ട മുഴുവന്‍പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

