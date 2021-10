കോട്ടയം: ആലപ്പുഴയിലും കോട്ടയത്തും വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെ അതിക്രമം. സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ കവരാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് രണ്ടിടത്തും അതിക്രമമുണ്ടായത്. ആലപ്പുഴ ചേര്‍ത്തലയില്‍ പട്ടണക്കാട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ സീനിയര്‍ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ അജിതകുമാരിക്ക് നേരെയാണ് അതിക്രമമുണ്ടായത്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇരുചക്രവാഹനമോടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അതിക്രമമുണ്ടായത്.

ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് പേരാണ് മാല പൊട്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. പച്ചക്കറിക്കടയ്ക്ക് അടുത്ത് നിര്‍ത്താന്‍ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അതിക്രമം. അക്രമികളെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ അജിതകുമാരി വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയും കാലിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ചേര്‍ത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണതിനാല്‍ അക്രമികള്‍ വന്ന വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല.

കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു സ്‌കൂട്ടറില്‍ പോകുകയായിരുന്ന വനിതാ പോലീസുകാരിയെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ബ്രേസ്ലെറ്റ് കവര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിലായി.

കൈലാത്തുപടി മൂലമുറി സിറിയക്(ജുബിന്‍-33)ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. തൃക്കൊടിത്താനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കറുകച്ചാലിലുള്ള വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ ദീപ്തിയുടെ ആഭരണം മോഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമം നടന്നത്.

സ്‌കൂട്ടറില്‍ എത്തിയ സിറിയക് അമര ഭാഗത്തുവച്ച് ദീപ്തി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്‌കൂട്ടറിനു മുമ്പിലെത്തി തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ബ്രേസ് ലെറ്റ് മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.എസ്.എച്ച്.ഒ ഇ.അജീബ്, എസ്.ഐ അനില്‍കുമാര്‍, എ.എസ്. ഐമാരായ ഗിരീഷ്, ചന്ദ്രകുമാര്‍, സാബു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights: attack against women police officers in kottayam and alapuzha