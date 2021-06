തിരുവനന്തപുരം: മദ്യലഹരിയിൽ യുവതിയെ കാറിൽവെച്ച് മർദിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ. മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫംഗത്തിന്റെ മകനും അഭിഭാഷകനുമായ അശോകിനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുവതിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും മർദിച്ചതിനുമാണ് ഇയാൾക്കെതിരേ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജ് ജംങ്ഷനിൽ കാറിൽവെച്ച് ഒരാൾ യുവതിയെ മർദിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാരാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തുകയും യുവതിയെയും അശോകിനെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി മുൻമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫംഗമായിരുന്ന ആളുടെ മകനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് അശോകിനെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

Content Highlights:attack against woman in trivandrum city lawyer arrested by police