പരവൂര്‍(കൊല്ലം) : ഭാര്യയുമായുള്ള വഴക്കിനിടെ തടസ്സം പിടിക്കാനെത്തിയ ഭാര്യാമാതാവിന്റെ മുഖത്തിടിച്ച് ആറ് പല്ലുകള്‍ പൊഴിച്ച കേസില്‍ മരുമകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പൂതക്കുളം ഡോക്ടര്‍മുക്ക് രേവതിയില്‍ പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യ കസ്തൂര്‍ബ പ്രസാദിന്റെ (70) മുഖത്താണ് മരുമകന്‍ തിരുവല്ല സ്വദേശി സുബിന്‍ (30) കഴിഞ്ഞദിവസം ഇടിച്ചു പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചത്.

പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് പരവൂര്‍ എസ്.ഐ. വി.ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് സുബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരവൂരിലെ താത്കാലിക ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി.

